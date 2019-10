Čínská msta: Fotbalová Slavia přijde o peníze, tvrdí Zeman

„Byla to nejúspěšnější čínská investice v České republice, bohužel jedna z mála úspěšných, toho lituji, ale o to více jsem obdivoval vzestup Slavie a její úspěchy. Jestli pan primátor Hřib si připíše na konto svých politických úspěchů, nebo spíše neúspěchů, to, že se ocitne v potížích pražský fotbalový klub, tak si myslím, že to může potěšit jenom sparťany,“ řekl Zeman.