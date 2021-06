Cichanouská je v Česku

Lídryně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská v neděli odpoledne přicestovala do Prahy. Přivítala se s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), na jehož pozvání do ČR přijela. Vystrčil to oznámil na svém Twitteru. Navštívili spolu mimo jiné Karlův most. Cichanouská se má sejít i s dalšími ústavními činiteli včetně prezidenta Miloše Zemana.