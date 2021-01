Chytrá výhybka zrychlí vlaky

Vývojáři z Česka chtějí do tří let uvést na trh chytrou železniční výhybku, která bude pomocí čidel kontrolovat svůj technický stav a tato data pravidelně odesílat na dispečink správy železnice. Přispěje to k větší bezpečnosti na tratích a hlavně k větší plynulosti provozu.