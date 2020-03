Chytrá karanténa sbírá data a pomůže hygienikům. Zneužití se nebojte, uklidňuje koordinátor

Jak přesně má systém fungovat, vysvětlil pro Novinky Petr Bartoš, koordinátor pro epidemiologii a datově analytické záležitosti z projektu COVID19CZ.

„Chytrá karanténa je cílenější vyhledávání. Rychlá identifikace potenciálních nakažených, jejich izolace a otestování,” říká Bartoš s tím, že hlavní snahou autorů je přispět k možnosti rychleji uvolnit přísná opatření proti šíření koronaviru. „Cílem je dostat to úplně pod kontrolu tak, že se zruší plošná opatření a společnost se trochu přiblíží normálnímu fungování. V ideálním případě budeme nosit jen roušky a držet odstupy ve frontě,” upřesnil Bartoš.

Sám strávil několik posledních dnů v kontaktu s hygieniky, kteří jsou podle něj zavaleni prací. Tento systém by jim měl pomoci zrychlit proces trasování rizikových kontaktů.

„Technologicky ani personálně na současnou situaci nejsou české hygienické stanice připravené. Uděláme zkušební program, kde vyřešíme nedostatky a vyzkoušíme ho na jedné hygieně,” plánuje Bartoš.

První zkouška by měla proběhnout příští týden a začátkem dubna by už systém mohla využívat každá hygienická stanice.

Data jsou do šesti hodin mazána

V praxi by mělo jít o to, že IT odborníci využijí data od mobilních operátorů, vytvoří systém a s tím pak naučí pracovat zaměstnance hygieny. Právě z možného zneužití dat operátorů mají lidé největší strach. Bartoš však uklidňuje, že rozhodně nechtějí žádná data zneužít, vše se podle něj odehrává v mezích zákona a osobní údaje jsou chráněny.

„My s daty nepracujeme. Jediný, kdo s nimi pracuje, je ten konkrétní hygienik,” vysvětluje. Hygienik nejdříve zavolá, oznámí, že je z hygieny a že dělá šetření. „Zákonná povinnost každého z nás je uvést všechny kontakty stejně třeba jako u pohlavních nemocí. Aby k tomu mohlo dojít a člověk svou zákonnou povinnost mohl splnit, tak k tomu můžeme využít data. Vše je to založené na dobrovolném souhlasu,” ujišťuje Bartoš.

Pokud člověk nechce, data využita nebudou. Zároveň mobilní operátoři data stejně dlouhodobě sbírají, k tomu člověk ze zákona ani souhlas nedává, ten dává až k jejich užití pro konkrétní případ. Bartoš dále dodává, že data musí být podle nařízení vlády do šesti hodin zničena a že se tak děje bezprostředně po ukončení průzkumu.

Nařízení, které musela vláda v této souvislosti vydat, si můžete přečíst zde.

Jediný, kdo se tak s daty seznámí, je epidemiolog. S ním pak lidé řeší, kde se pohybovali a kdo by tím pádem mohl být ohrožen.

Aplikace pro všechny

Druhá věc, na které Bartoš společně se svými kolegy v rámci týmu COVID19CZ pracuje, je aplikace, která by také sbírala data, tentokrát prostřednictvím technologie bluetooth. Cílem je, aby aplikaci mělo nainstalováno co nejvíce lidí. V takovém případě by telefon byl schopen ukládat data o ostatních telefonech s nainstalovanou aplikací, se kterými se „potká”.

Data se ukládají v paměti telefonu, nikam se neposílají a nesdílí

Lidé by si ji do mobilu nainstalovali dobrovolně, data o ostatních telefonech s aplikací by se ukládala do paměti telefonu a použita by byla až tehdy, pokud by se člověk nakazil. Jedním kliknutím by pak poskytl hygienikovi informace o tom, do čí blízkosti se dostal.

„Data se ukládají v paměti telefonu, nikam se neposílají a nesdílí. Když vám zavolá hygienik a zeptá se, jestli náhodou nemáte tuto aplikaci, a vy řeknete ano, tak mu můžete nahrát data tím, že zmáčknete jedno tlačítko, a epidemiologovi se v námi navrženém systému objeví seznam lidí, které jste potkal,” představil Bartoš aplikaci.

Až epidemie odezní, uživatel si ji může odinstalovat. „Pokud nebyl nakažený, tak data vůbec neopustí telefon, a pokud ano, tak má stejně zákonnou povinnost data s hygienou sdílet, a tím celý proces hledání dalších nakažených urychlit. Vešli jsme se do právního rámce, který je nezávislý na krizovém stavu,” vysvětluje Bartoš.

Pomocí aplikace bude podle odborníků možné snadněji vystopovat i přenašeče, kteří nemají příznaky, ale jsou nakažení. Aplikace sice nemůže úplně nahradit šetření hygieny, ale bude mu moci pomoct a hygienikovi práci výrazně usnadní.

Data sbírají i Mapy.cz

Na velmi podobném principu už nyní funguje sběr dat prostřednictvím Mapy.cz

„Mají skvělou aplikaci, kterou používá spousta lidí. Rozhodli se, že začnou sbírat lokační data, ukládají si je k sobě a nepouští je nikam ven. Ukládají si je pro to, aby až se najde využití, které bude v souladu se zákonem, tak je použijí k pomoci uživatelům. Je to na úrovni funkce stopař, která tam byla už dávno, jen je to pro jiný účel,” doplnil.