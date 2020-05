Chovatelé norků a lišek by se mohli dočkat milionů

Čas pro dnes už bývalé chovatele norků a lišek pro žádost o kompenzaci za chovy, které museli loni v lednu zlikvidovat, se krátí. Měli na to celý loňský rok i pět letošních měsíců. Nikdo z devíti chovatelů ale o příspěvek, který jim zákon, jímž bylo zmařeno jejich podnikání, nepožádal. To se ale zcela jistě změní do července, kdy jim vyprší lhůta na podání.