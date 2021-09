Chladné léto prospělo borůvkám i houbám

Horší je to s paprikami, kterých se letos sice urodilo, ale na západě Čech pořád nejsou dozrálé. „Papriky mají nejdelší vegetační dobu, takže už asi zcela dozrát nestihnou. Co holt červenec neuvaří, to srpen nedopeče. Ale mrazíky se zatím nechystají, takže do října je bude možné před sklizní ještě nechat ve sklenících,“ dodal.