Chcete mě? po třech dekádách na ČT skončilo

„Je mi to líto. Lhala bych, kdybych tvrdila, že mě to nevzalo za srdce,“ svěřila se Právu Marta Kubišová. Zpěvačka a velká milovnice psů pořad před devětadvaceti lety vymyslela spolu se scenáristou Jiřím Šebánkem.

Kolika opuštěným čtyřnožcům od té doby její pořad pomohl, Marta Kubišová neví. Lze odhadnout, že jich byly tisíce. „Když byl v roce 1995 k moderování přizván Zdeněk Srstka, pořad diváky oslnil natolik, že se díky jemu povedlo umístit do rodin v krátkém čase pětačtyřicet zvířat,“ vyhledala v televizním archivu mluvčí ČT Karolína Blinková.

„O konci Chcete mě? jsem se dozvěděla během loňského léta. Z televize nám řekli, že pořad stagnuje a na jeho výrobu jsou peníze jen do Vánoc,“ řekla Právu zpěvačka. „Já už bych to nezvládla. Mám potíže s bolavými koleny, rozbily se mně zuby. Nemohla bych dlouho stát před kamerou,“ přiznala Kubišová.

Veřejnoprávní televize si je důležitosti pořadu vědoma a uvažuje pro budoucnost o jiné formě. „Řekli mně, že nějaký pořad o zvířátkách v nouzi by se vysílal, ale zřejmě přes internet,“ prozradila Kubišová. Chcete mě? moderovala sama Marta Kubišová do roku 1995, pak se k ní připojil herec, sportovec, kaskadér a moderátor Zdeněk Srstka a po jeho smrti se moderování v roce 2019 ujal herec a muzikant Petr Rajchert, který pořad uváděl už sám bez Kubišové až do jeho konce.