Chceme povolit odstřel vlků, horují myslivci pro změnu zákona

Vlci, kterých v ČR žije 60 až 80, by měli být vyřazeni z kategorie kriticky ohrožených živočichů a měl by být umožněn jejich odstřel. To je plán myslivecké komise Agrární komory ČR, která chce změnu zákona o myslivosti. Krom toho by myslivci chtěli rovněž celoročně lovit mladou zvěř do dvou let věku. Návrh v pondělí na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích prezentoval předseda myslivecké komise Agrární komory ČR Jiří Neudörfl.