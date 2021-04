Chceme-li být svobodní, musíme být hrdí, píše Duka Zemanovi kvůli Vrběticím

„Ve společnosti, která je do určité míry frustrovaná a vyčerpaná dlouhou pandemií koronaviru, v situaci, kdy se v boji s ním odhalují naše povahy a charaktery, nás všechny šokovala zpráva o událostech sedm let starých. Vše nasvědčuje tomu, že byla z velké části odhalena pravda a my jsme tak konečně získali odpověď na otázku týkající se katastrofických výbuchů v muničních skladech ve Zlínském kraji,” uvedl Duka v dopise, který zveřejnil na svém blogu.