Chce být Bartoš po volbách premiérem? Poslechněte si, co řekl redaktoru Práva

„Podle mě je to manipulace a profesní vostuda,“ napsal nejprve na facebooku a pak na twitteru s tím, že toto nikdy neřekl. Pochválil sice redaktora za „velmi věcný a precizně zpracovaný rozhovor“, ale napadl vedení redakce včetně šéfredaktora: „Není to poprvé, jak se editor či šéfredaktor popasovává s tím, že do dvou hlavních titulků, včetně titulní strany dá něco, co jsem nikdy neřekl,“ uvedl.