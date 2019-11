Čeština není ve větším ohrožení než dříve, říká lingvistka

Vůbec ne. Přechylování příjmení je zajímavé spíš společensky, lingvisticky už méně. Není od věci přemýšlet o genderově korektním vyjadřování v případech, kdy si žena nechá v automatickém podpisu funkci v mužském rodě, třeba ministr nebo ředitel, ale to je něco trochu jiného.

Nevěřím, že je čeština v nějakém větším ohrožení, než byla kdy dřív. Jen se mění, je to taková hmota, která vyplňuje společenský prostor. Každá generace zažije několik češtin. Málokdo z těch, kteří žehrají na prznění češtiny mladými, si klade otázku, jakou hodnotu by vlastně přineslo to, kdybychom češtinu v nějaké její podobě uměle zakonzervovali.