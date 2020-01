Čeští zpravodajci hodlají vyslat do vesmíru vlastní družice

Právě v souvislosti se SATCEN Vojenské zpravodajství plánuje do budoucna projekt národní družicové technologie, ale také využívání umělé inteligence nebo projekt STRATOM (stratosférický obrazový systém), který by zajistil průzkumné obrazové informace z českého území.

Pořízení vlastní národní družicové technologie je plánováno pod projektem nazvaným GOLEM (globální orbitální elektrooptický systém). Realizován by mohl být do roku 2024. Riethofová řekla, že projekt národní družicové technologie počítá s vývojem a výrobou více družic větší velikosti. Zapojen do něj bude český obranný průmysl, univerzity a specializované technologické společnosti. „Projekt by zajistil absolutní datovou nezávislost České republiky, což může být důležité například při výjimečných stavech,” poznamenala.