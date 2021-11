Český elf Kartous: Dezinformační válka už zavinila i oběti na životech

Stejně jako v jiných případech vyjadřují dezinformace míru krajní nedůvěry, kterou určitá část společnosti zastává. Žel se tak děje v době krize a stojí to životy i miliardy.

Rozhodně to má konkrétní oběti na životech. Když to vztáhneme jenom na covid, tak jsou zmapovány případy britských nebo amerických antivaxerů, kteří se neočkovali, nakazili a následně zemřeli.

Jsou to jednotlivosti, které ukazují, že se toto děje, statisticky je to ale v celkovém rozsahu těžko změřitelné.

Souvisí to s nějakou obecnou mírou nedůvěry v instituce, v autority, kde jsme v rámci Evropy spíše ve spodní polovině.

Moje hypotéza je, že to souvisí s nějakou obecnou mírou nedůvěry v instituce, v autority, kde jsme v rámci Evropy spíše ve spodní polovině. No a proto má určitá část společnosti tendenci hledat informační alternativy.

Dezinformační svět je relativně černobílý. Do období pandemie byla dlouhodobě největším tématem migrace, nyní je to covid.

Evropané spojili síly. Do boje proti dezinformacím chtějí nasadit umělou inteligenci

Je to skupina politického spektra, pro kterou je typická určitá forma populismu. Na druhém břehu jsou strany budoucí vládní koalice, což byla v počátku předvolební kampani hlavně Pirátská strana.

V okamžiku, kdy se do popředí začala dostávat koalice SPOLU, tak na konci kampaně se stal jejím hlavním cílem předseda ODS Petr Fiala, vůči němuž se šířily manipulace, že nekale vydělával na neziskové organizaci, kterou založil.

Většina dezinformací je útočných, snaží se diskreditovat. Když koalici PirSTAN vyrostly preference, proběhl útok na to, že chtějí poškozovat seniorní voliče: chtějí jim sebrat řidičské průkazy, volební právo, neúměrně zatížit daní z nemovitosti a do bytů stěhovat migranty.

Už to, že prostřednictvím nesmyslné manipulace dochází k radikalizaci některých lidí, lze považovat za podporování k trestné činnosti.

Řada lidí se ale v žádném případě nedopustí takto radikálních činů. Riziko je v tom, že mění svá politická přesvědčení a v tomto zmanipulovaném stavu se rozhodují. A to mění i náladu v celé společnosti.

Mělo by dojít k regulacím prostřednictvím Evropské komise. Jasně poukázat na to, že drolení vzájemných vztahů v EU, které probíhá v její východní části, může mít významný dopad na to, jak EU bude fungovat v budoucnu.