Česku potřebuje nové stíhačky a čas se krátí

Vedení společnosti, která zaměstnává 6500 hlavně místních lidí, věří, že proti americké konkurenci, stíhačce F-35 firmy Lockheed Martin, nabízí plně modernizovaný stroj a řadu výhod, které českou vládu nakonec přesvědčí. Do karet Saabu hraje i to, že českému ministerstvu obrany nezbývá už moc času.

Výrobci stíhaček po celém světě včetně Saabu jsou proto v příštích letech zahlceni objednávkami na mnoho let dopředu. A české ministerstvo obrany se tak může dostat do časové tísně, protože nebude mít čím chránit české nebe po roce 2027, kdy končí pronájem 14 gripenů, respektive v roce 2029.

Obrana může ještě využít opci na dva roky. Armáda má 12 strojů jednomístných typu C a dva dvojmístné typu D. Ročně za pronájem platí 1,7 miliardy korun. Černochová už řekla, že počet nových strojů by se měl zvýšit na 24 kusů.

V balíku je výkonnější radar, rakety Meteor a nové systémy komunikace. Stejnou cestou jde švédská armáda, která má přes 50 gripenů C, které Saab už modernizuje, a zároveň jí už dodal první kusy nové stíhačky typu E. Svých 14 gripenů C si nechalo modernizovat i maďarské letectvo a zvažuje dokoupit dalších 12 nových kusů. Nových 36 letounů si od Gripenu objednala i Brazílie.

Ještě více je zahlcen objednávkami americký výrobce F-35, který by měl dodat tisíce kusů hlavně americkému letectvu, Polsku, Británii, Kanadě nebo Finsku. Podle leteckého odborníka Tomáše Souška je fronta na nové F-35 tak velká, že šance, že by česká armáda získala letadla z USA dřív než před rokem 2030, je minimální.

„Možné by to bylo jen v případě, že by po politické dohodě nám část svých strojů přenechaly Spojené státy,“ řekl Právu. Dodal, že i tak by to byl šibeniční termín, protože další rok až dva zabere výcvik personálu. USA totiž umožňuje školit piloty a techniky pouze na strojích, které byly vyrobeny pro konkrétního zákazníka.