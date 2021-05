Československo osvobozovali Ukrajinci, připomněl velvyslanec

Nemělo by se proto podle něj zapomínat, že úloha a přínos Ukrajinců na osvobození Evropy od nacismu, zejména Československa, byla rozhodující. „A chceme dostat do českého povědomí, že Ukrajinci byli ti, kdož osvobozovali Československo od nacistů,“ řekl Novinkám velvyslanec Perebyjnis. Dodal, že v těchto jednotkách bylo až osmdesát procent Ukrajinců. Především prostých vojínů. V Rudé armádě sloužilo přes 3,7 milionu Ukrajinců.

„Ano Koněv velel,“ řekl Perebyjnis. „Je to citlivá otázka, ale dnes jsem v projevu řekl, že přestože byla úloha Rudé armády rozhodující, nepřinesla na území Československa svobodu. To je kontroverzní záležitost, ale obyčejní vojáci nemohli za to, co dělali komunističtí lídři a generálové. Oni bojovali, bránili svou vlastní zem a bránili Evropu před totalitou nacismu. I přes to, že Rudá armáda nepřinesla svobodu na území střední Evropy a Československa, musíme uctívat jejich památku. Položili své životy,“ dodal diplomat.