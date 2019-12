Českobudějovičtí radní už zjišťují cenu za letiště

„Město prohlašuje, že chce letiště prodat a kraj jej chce koupit. Proběhly už konzultace se znaleckými ústavy, jež by se ucházely o zakázku na ocenění padesátiprocentního akciového podílu města,“ vysvětlil Svoboda. Upozornil však, že v současné době nemá vedení města představu, kolik by mohl tento podíl na letišti činit. Město od začátku proinvestovalo do letiště přes 200 milionů korun a do prodeje bude dávat na provoz přes tři miliony korun měsíčně.

„Reálný majetek letiště je přitom v penězích 11,5 milionu korun. Z toho polovina patří městu, a to by bylo rozhodně málo. Do konce roku by měla být podepsána smlouva se znaleckým ústavem. Do března příštího roku bychom chtěli vypracovat smlouvu o převodu akcií z města na kraj,“ uvedl primátor s tím, že ideální by bylo, kdyby se prodej uskutečnil do dubna příštího roku.

Ani všichni radní si však nejsou prodejem letiště jistí, a nakonec o něm bude rozhodovat zastupitelstvo města. Výhrady mají především zástupci Hnutí Občané pro Budějovice.

Nepodpořili názor

„Já jsem názor nepodpořil a nepodpořím jej ani v krajském zastupitelstvu. Uvidíme v čase, že se ukáže, kdo měl pravdu. Nevím, zdali jsou všechna čísla dostatečná k tomu, abych se mohl rozhodnout,“ konstatoval náměstek primátora Ivo Moravec (HOPB). Jeho stranický kolega první náměstek primátor Juraj Thoma je podobného názoru.

„Můj názor je stejně opatrný. Nemyslíme si, že je potřeba ze společnosti tak rychle couvat. Budeme respektovat rozhodnutí zastupitelstva. V tomto případě se nejedná o součást koaliční dohody,“ míní Thoma.

Jasno už má naopak opoziční ODS, která by letiště kraji prodala. „Město nevlastní žádné pozemky, ale pouze investuje do provozu. Za této situace se mu vynaložené stamiliony nemohou nikdy vrátit. Jen za další měsíce bude město investovat další desítky milionů. Proto jsme jasně pro prodej,“ ujistil šéf zastupitelského klubu ODS Martin Kuba.