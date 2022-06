Česko už „jednou nohou“ předsedá Unii

„Jsme už opravdu plnohodnotně jednou nohou v předsednických dveřích (EU),“ tvrdí Jaroslav Zajíček, jeden ze čtyř velvyslanců na stálém zastoupení Česka při EU. Odkazuje mj. na případ, kdy jeden z českých ministrů začal vést Radu EU poté, co jeho francouzský kolega musel odjet do Paříže.

Podle Zajíčka je „na předsednictví nejhorší fáze ta před předsednictvím“, tedy poslední týdny, kdy složitému systému různých ministerských rad, jednání velvyslanců členských zemí a trialogů šéfuje jiná země a ta postupně předává agendu svému nástupci. A to je právě nyní.

„Víme, jak vypadají témata, víme, co nás může čekat, ale definitivně se to dozvíme až 30. června,“ konstatuje Edita Hrdá, velvyslankyně ČR při Unii. V den, který zmiňuje, končí francouzské předsednictví. Poté přebírá předsednictví právě Česko.

Čeští diplomaté ale už v předstihu diskutují s francouzskými kolegy o tom, co se podaří dovést do konce ještě tento měsíc a co „přepadne“ na Prahu. Zejména u věcí, u nichž se ví, že je Francie již nestihne, jsou Češi zváni i k rozhovorům Rady EU s Evropskou komisí a unijním parlamentem.