Česko sonduje nákup amerických F-35

Premiér Andrej Babiš i ministr obrany Lubomír Metnar (oba ANO) odmítli, že by se nyní ČR zajímala o nákup stíhaček F-35. Zprávy nemá ani možná Metnarova nástupkyně Jana Černochová z ODS.

Britský server Jane´s, který se věnuje výzbroji a obchodům se zbraněmi, uvedl, že v Evropě probíhá kromě aktivního zapojení do tendru ve Finsku několik kampaní s cílem nabídnout letadla F-35. „Několik dalších (evropských zemí) vyjádřilo oficiálně zájem a těmi by mohly být Španělsko, Řecko a Česká republika,“ napsal s tím, že tam probíhají aktivní nabídkové kampaně. Zájem Řecka o stroje F-35 je znám.

Česká republika podle zdroje projevila zájem až o 40 letadel s tím, že by mělo rozhodnutí padnout v roce 2025 a dodávky začít o dva roky později.

Zástupce společnosti pro globální snahy Jonathon C. Linn v Brně pro novinky přiznal, že firma má zájem vstoupit do tendru: „Právě teď poskytujeme vládě České republiky informace a jsme šťastní, že tu jsme a můžeme pokračovat v jednáních, takže proces pokračuje. Máme jak platformy F-16, tak F-35.”

České ministerstvo obrany na dotaz ČTK uvedlo, že vojenští odborníci zpracovávají stanovisko k možnostem budoucího zajištění vzdušného prostoru ČR a existují různé varianty. Podle resortu je možné, že při shromažďování podkladů oslovili vojáci i americkou stranu, určitě to prý ale nelze nazvat „aktivním vyjednáváním".

Linn nevyloučil ani možnost dodání nejmodernějších bojových letounů F-35, byť bylo ČR součástí východního bloku: „F-35 jsou v nabídce a je to skvělá volba pro Českou republiku. Mohli jste vidět, že si F-35 koupilo i Polsko, bude jich mít 32, první budou dodány v roce 2024 pro výcvik. F-35 se stává páteří (aliančních) letectev poté, co jím dlouho byly F-16.“

Současně vyzdvihl široké schopnosti stroje. „Je to víceúčelový bojový letoun,“ poznamenal.

Zdroj serveru Jane´s, který si přál zůstat v anonymitě, uvedl, že Španělsko má zájem jak o pozemní verze F-35A pro letectvo, tak o verze s krátkým vzletem a přistáním F-35B pro námořnictvo. F-35A by měly nahradit stroje EF-18-A/B Hornet a F-35B kolmostartující AV-8B Harriery. Rozhodnutí by mělo padnout v roce 2025 a dodávky by měly začít o dva roky později.