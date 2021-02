Chlíbek: Druhou dávku vakcíny AstraZeneky je potřeba oddálit. Pak funguje lépe

„AstraZeneca zabraňuje u všech, včetně seniorů 65+, závažnému průběhu, hospitalizacím i úmrtí,“ řekl Chlíbek. Podle něj účinnost vakcíny bude u seniorů vždycky nižší než u mladších pacientů. „Očkujeme proti chřipce, ale víme, že tito lidé mohou onemocnět chřipkou, protože účinek není 90 procent. Zabrání to ale těžkému průběhu a hospitalizaci. Tady je to podobné,“ poznamenal vakcinolog.

„Nepočítá se s tím, že by si lidé mohli v budoucnu vakcínu vybírat. Je to omezenou dostupností vakcíny. Pokud chceme očkovat, musíme dávat lidem vakcíny, které máme,” prohlásil Chlíbek. Nevyloučil ale, že by se to v budoucnu mohlo při dostatku vakcín změnit.

Pokud se od 1. března spustí očkování učitelů, mohlo by to podle Chlíbka jít právě přes praktické lékaře. „Variantou jsou i mobilní týmy, které by očkovaly pracovníky přímo ve školách. Je to na tom, jak si to kraj zorganizuje,“ prohlásil Chlíbek.