Česko chtělo dostat pokutu za dotaci pro firmu z Agrofertu. Brusel nevyhověl

Podle serveru se tak Česku zkomplikovala snaha zažalovat EK kvůli neproplacení dotace. České úřady by sice mohly zažalovat i pozastavení platby, Komise by ale mohla zahájit řízení o vyloučení dotace z unijního financování. Peníze na tento projekt by tak Česku úplně odebrala a mohla by zároveň požadovat přerušení soudního sporu do doby, než se vše definitivně vyřeší, uvádí web České rozhlasu s odvoláním na dříve zveřejněnou analýzu vypracovanou náměstkem ministerstva zahraničí Martinem Smolkem.