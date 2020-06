Česko chce věnovat 87 milionů na řešení migrace

Podmínkou k vyplacení finanční pomoci organizacím a vládám v regionech Balkánu, Blízkého východu a Afriky je souhlas vlády, která by se návrhy vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) měla zabývat v brzké době.

Migrace sice v době pandemie zčásti polevila, po zmírnění ale znovu začíná nabírat na síle. I proto by mělo směřovat např. 27 milionů korun do Řecka, které na hranici s Tureckem čelí zvýšenému tlaku. Finanční dar pro řecké ministerstvo ochrany občanů má být použit na ochranu vnějších hranic EU.

Dalších 20 milionů má dostat Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) na pomoc Srbsku, které patří mezi tranzitní země, přičemž peníze by měly pomoci k integraci uprchlíků.

Poloviční suma má jít do Libanonu na podporu syrských migrantů. Právě tato blízkovýchodní země má na svém území v přepočtu na počet obyvatel nejvíc uprchlíků na světě.

Zhruba 1,5 milionu z nich jsou Syřané. Libanon podle vnitra čelí politické, ekonomické i koronavirové krizi, které mají zničující dopady na lidi. V rámci programu Medevac zamíří miliony korun do Mali, na Ukrajinu a do Libanonu. Cílem programu je už 28 let poskytovat zdarma kvalitní lékařskou péči lidem v místech, kde je o lékaře nouze.