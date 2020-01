Česko bude znovu počítat lidi, domy a byty. Údajů tentokrát bude méně

Takzvaným rozhodným okamžikem by se měla stát půlnoc z pátku 26. na sobotu 27. března 2021. Lidé tedy budou vyplňovat údaje, které budou platit v tuto chvíli. Na odeslání elektronických formulářů budou mít podle návrhu zákona čas do 9. dubna 2021, tedy dva týdny.

Poté bude následovat „terénní došetření”. Při něm sčítací komisaři doručí papírové tiskopisy do domácností, které se nesečetly přes počítač. Předají je nejpozději do 26. dubna. Pokud se to nepodaří ani na druhý pokus, budou formuláře k dispozici v určených kontaktních místech.