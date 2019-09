České konopí bude možné vyvážet, sníží se i ceny

Šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO ) Právu řekl, že je export léčebného konopí celosvětové téma, a proto se snaží dlouhodobě zablokovanou situaci změnit. „Připravili jsme novelu zákona o návykových látkách, která už byla dána do vnitřního připomínkového řízení,“ sdělil ministr. Počítá, že zákon by mohl vejít v platnost už příští rok.

„Ústav nese podnikatelské riziko, protože kupuje celou naplánovanou produkci. Měl by ho přenést na podnikatele a platit pouze za konopí, pro které získá odbyt,“ poznamenal Kubálek. Také by podle něj bylo výhodnější pro všechny zúčastněné, kdyby SÚKL uděloval producentům licence, a tak umožnil mnohem větší konkurenci.

Dosud všechna výběrová řízení na dodání konopí pro české pacienty vyhrála slušovická firma Elkoplast. Její šéf Ladislav Krajča Právu řekl, že pěstují ani ne desetinu toho, co by mohli.

Konopí je možné si v lékárnách koupit proti receptu spe­cializovaného lékaře už tři roky, ale pacientů, kteří si to mohou dovolit, je málo. Méně majetným lidem by mohl pomoci nový zákon o léčivech.

Pojišťovny by podle návrhu zákona měly hradit 90 procent z třiceti gramů léčebného konopí. Což by pro pacienty znamenalo výdaj až 450 korun měsíčně. Vyšší množství konopí, a to až do 180 gramů, bude podléhat souhlasu revizního lékaře. Zákon ale neprošel Senátem a musejí jej znovu projednat poslanci.