Pojišťovna poprvé uhradila pacientce konopí

Jeho dcera Martina potřebuje měsíčně okolo 180 gramů sušené drogy. V lékárnách se cena gramu pohybuje mezi 150 a 200 korunami, což znamená, že by za svou léčbu utratila okolo 30 tisíc korun měsíčně. To je ale pro invalidní důchodkyni nepředstavitelné. Majzlík proto pro svou dceru konopí pěstuje už přes deset let, i když je to ilegální.