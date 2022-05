České Budějovice sebraly Těreškovové čestné občanství

Před rokem hlasovali pro odejmutí občanství při stejném návrhu Šimona Hellera (KDU-ČSL) pouze čtyři zastupitelé, tentokrát bylo pro 32 zastupitelů, dva se zdrželi a pět hlasovalo proti.

„Je vůlí zastupitelstva odejmutí tohoto občanství. Těreškovová je blízkým spojencem Putina a schvaluje zvěrstva, která se na Ukrajině dějí,“ zdůraznil Heller, kterému vadí i některé názvy ulic. „Stále tady máme ještě například Leninovy sady a měli bychom udělat i revizi takových názvů. Možná bychom měli iniciovat i vznik komise, která by se tím zabývala,“ je přesvědčený Heller.

Kádrujete, kritizoval komunista

Sarkasticky na návrh reagoval zastupitel Jan Pikous (KSČM), který hlasoval proti. „Děkuji panu Hellerovi, že se sestaví kádrová komise, která bude posuzovat všechny čestné občany města. To je výborný nápad, taková skupinka, která by navíc ještě prošla ulici po ulici a zhodnotila, jestli ti lidé odpovídají mravním i dalším měřítkům dnešní společnosti. Kam až to dojde?“ ptal se Pikous s tím, že rozhodně neschvaluje násilí.

Proti návrhu byli nakonec čtyři zastupitelé za KSČM a také Jan Kubeš z Hnutí Občané pro Budějovice, které je v radniční koalici.

„Čestné občanství bylo uděleno před 43 lety za let ve vesmíru. Sama byla ve Vostoku řadu hodin a ten výkon z roku 1963 byl neoddiskutovatelný. Chápu postoj některých kolegů, neboť situace na Ukrajině je kritická a já ji rozhodně neschvaluji, podle mého názoru však nemáme právo tímto způsobem se odplácet za to, co se na Ukrajině děje. Já se s tím neztotožňuji,“ mínil Kubeš s tím, že nemůže vymazat odstavce z učebnice dějepisu a přijde mu to podlé.

Jihočeský hejtman a šéf zastupitelského klubu ODS Martin Kuba upozorňoval na to, že Těreškovová byla už v době, kdy jí bylo občanství uděleno, ikonou sovětské moci.