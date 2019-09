Česká národní banka se otevřela veřejnosti. Má druhou největší zlatou minci na světě

Po třech letech uspořádala Česká národní banka (ČNB) den otevřených dveří, a to v rámci letošních oslav 100. výročí zavedení československé koruny. Návštěvníci mají od devíti hodin až do šesti do večera možnost prohlédnout si celou budovu, kde je zaměstnáno 1400 lidí. Největším lákadlem je kancelář guvernéra Jiřího Rusnoka, zlatá stotřicetikilová mince či bývalý trezor. Podívejte se na reportáž.