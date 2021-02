Češi trpí osamělostí. Utíkají na sociální sítě

S očima na obrazovkách počítačů nebo mobilů takto trávíme stále víc času, je to ale jen chabá náhrada. Jak potvrdil průzkum společnosti Kaspersky, pocity osamění jsou u Čechů nejsilnější ve chvílích, kdy se nemůžou osobně vidět se svými blízkými a přáteli. V průzkumu to uvedlo 59 procent respondentů.

Člověk je zvíře společenské, takže není divu, že se na psychice stále viditelněji projevují restrikce proti šíření nového koronaviru. Zanedlouho to bude rok, co i česká vláda poprvé přistoupila k uzavírání ekonomiky a škol.

Úřady a firmy se od té doby naučily využívat co nejvíc práci z domova. Dříve po tom kdekdo toužil, ale dnes toho má nezřídka plné zuby. Při práci z domova trpí podle průzkumu společnosti Welcome to the Jungle přes 60 procent zaměstnanců odtržením od kolektivu a 89 procent nemá přehled o tom, co ostatní dělají.