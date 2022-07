Češi se obávají chudoby, vláda podle nich dělá málo

Přesvědčení, že za rok bude situace s rostoucími cenami lepší, deklarovalo pouze 18 procent lidí. Častěji jde o vysokoškoláky a mladé lidi do 29 let. Většími optimisty jsou rovněž lidé, kteří se považují za dobře zajištěné. Pozitivní očekávání má 35 procent z nich, zatímco mezi průměrně zajištěnými jde pouze o 15 procent respondentů a mezi špatně zajištěnými sedm procent.

„Situace nejcitelněji dopadá na lidi starší šedesáti let, 89 procent tvrdí, že se již museli začít více uskromňovat (59 procent dokonce uvádí rozhodnou odpověď 'určitě ano'). Naopak největší skupina těch, kteří zatím k větším úsporným opatřením nemuseli přikročit (31 procent spíše a určitě ne) je mezi mladými lidmi do 29 let,” uvádí průzkum.

Ve srovnání s rokem 2020 se změnily i preference lidí stran investic státu. Před dvěma lety preferovaly dvě třetiny lidí (67 procent) investovat do ochrany životního prostředí, aktuálně by tyto investice upřednostnilo 47 procent lidí, zatímco 53 procent by raději zvýšilo sociální dávky.