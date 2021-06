Češi se loni rozpili, přibylo ale i abstinentů

Státní zdravotní ústav (SZÚ) včera zveřejnil průzkum užívání tabáku a alkoholu za loňský rok. Podle něj denně nebo obden pije alkohol pětina Čechů nad 15 let, přesně 19,8 procenta, což je o 2,4 procentního bodu více než v roce 2019.

Výrazně vzrostla průměrná roční spotřeba alkoholu. Každý Čech nad 15 let vypil osm litrů čistého alkoholu, při odečtení abstinentů dokonce 9,5 litru, což je o 0,7 litru víc proti roku 2019. Naopak přibylo o tři procenta abstinentů, předloni jich bylo 12,7 procenta, loni 15,9 procenta.

Lidé tak reagovali na to, že nemohli chodit do práce ani do společnosti. Kompenzovali tak strach z nemoci nebo obavy ze ztráty práce. Podle výzkumu denně pijí hlavně lidé s nižším vzděláním, více se pije ve městech.