Češi na poslední chvíli nakupovali v Německu zásoby

Před supermarketem v německém Altenbergu se vystřídaly desítky aut s českou registrační značkou. Jejich majitelé měli jediný cíl. Pořídit do domácnosti vše potřebné, než Němci vystaví českým zákazníkům na hranici stopku.

Plný nákupní vozík překládal do kufru svého vozu pan Jiří z nedalekých Teplic. „Manželka mě zaúkolovala koupit něco do zásob, snad jsem na nic nezapomněl. Kdoví, kdy se sem zase dostaneme,“ usmál se hořce s rouškou na bradě vitální senior. Na nákupy za hranice jezdí pravidelně. „Zboží je zde kvalitnější, ale i cenově je to výhodnější,“ uvedl.