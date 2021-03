Černý: Léky z ciziny neblokujeme

Do Česka minulý týden dorazilo prvních pět set dávek léku Bamlanivimab, který má předcházet možnému zhoršení stavu u nakažených. Podle premiéra mělo ministerstvo možnost objednat dávek více. „Mě dost mrzí, že klinická skupina ministerstva zdravotnictví se k těmto lékům staví velice rezervovaně. Indikace byly velice zúžené. Je to chyba,“ řekl Babiš v pátek.

Lék REGN-COV2 od společnosti Regeneron už dříve doporučil pro léčbu pacientů s covidem19 Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). V minulých dnech přidala doporučení i Evropská léková agentura (EMA). Využít by se mohl u pacientů, kteří nepotřebují podporu dýchání a hrozí u nich riziko těžkého průběhu nemoci. Do Česka by v příštích týdnech měly dorazit první čtyři tisíce dávek, do konce roku jich má Česko přislíbeno 20 tisíc.