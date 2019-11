Černá stavba v Praze je téměř hotová

Na pražských Vinohradech, kde se ceny bytů pohybují i přes 100 tisíc korun za metr čtvereční, se jedna taková stavba dokončuje. A úřadům se ani přes opakovanou snahu nepodařilo dostat se dovnitř na inspekci. Jedná se konkrétně o bytový dům v Rubešově ulici. Firma Ruby Place nabízí luxusní byty k prodeji. Staví bez stavebního povolení. Do médií se firma odmítá vyjadřovat.

Pracovníci stavebního úřadu Prahy 2 se podle mluvčí úřadu Andrey Zoulové snažili dostat na stavbu na inspekci. „K reálnému stavu nemovitosti se vyjádřit nemůžeme, neboť do současné doby pracovníci stavebního úřadu na stavbu v rámci kontrolní prohlídky nebyli vpuštěni,“ napsala Právu Zoulová.

Úřady si problém přehazují jako horký brambor. „V nejbližší době se vypořádáme s námitkou z podjatosti, k detailům se v tuto chvíli nemůžeme vyjádřit. Co se týče stavebního povolení a následných kroků, které se týkají údajné černé stavby na adrese Rubešova 9, to spadá do kompetence městské části a příslušného stavebního úřadu,“ uvádí mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.