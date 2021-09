Čapí rekviem. Za Kryštofa, vlastně za Kryštofu

Mladého čápa Kryštofa loni vybavili plzeňští ornitologové minivysílačkou a s napětím sledovali jeho cestu do Afriky. Zimu strávil v Senegalu a na jaře se vrátil domů, na rozdíl od dalších tří stejně vybavených opeřenců, po nichž se slehla zem. Navrátilec se usadil na hnízdě postaveném na lampě veřejného osvětlení v Polžicích u Horšovského Týna, a jak se brzy ukázalo, nebyl to Kryštof, ale Kryštofa. Ale to už je teď jedno. Je mrtvá.