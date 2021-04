Čapí baťůžkář Kryštof už je z Afriky doma

„Máme obrovskou radost,“ uvedl Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů. „Je to náš první čáp bílý s vysílačkou, který se z daleké Afriky vrátil,“ dodal.

Před zimou 2019/2020 se do Afriky vydali jiní dva čápi s „baťůžkem“, jejich stopa se ale ztratila minulý rok v březnu – v jednom případě u Kilimandžára, v druhém v Súdánu. Třetí čáp vybavený sledovacím zařízením se dlouho držel v Pasově. „Loni se k našemu překvapení rovněž vydal do východní Afriky, ale už o něm nemáme žádné zprávy,“ řekl Právu Makoň.

„V neděli 4. dubna se konečně odlepil a za pomoci příznivého větru překonal Gibraltar. V následujících dnech se hlásil ze Španělska a Francie, až dorazil do sousedního Německa,“ sdělil Makoň. Němečtí ornitologové čápa dokonce vyfotografovali. Že jde o Kryštofa, bylo jasné z čísla na odečítacím kroužku. V úterý opeřený cestovatel překonal posledních 250 kilometrů z německého Lauchheimu do Polžic. A vrátil se jak podle grafikonu. „Vždycky říkám, že termín do 15. dubna je pro přílet čápů normální a zároveň je ještě jistotou na standardní průběh hnízdění,“ poznamenal Makoň.