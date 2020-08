Bývalý volební partner soudně napadl ústeckou kandidátku ČSSD

„Je trošku absurdní, že někdo, kdo chtěl svého času jít s námi do koalice, nás teď žaluje. Asi to trochu vypovídá o struktuře a charakteru těch potenciálních spolupracovníků. Každopádně soc. dem. si jako autonomní politická strana podala vlastní kandidátku a nechápu, proč by nám to měl politický konkurent zakazovat,“ řekl včera Hamáček.