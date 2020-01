Bývalí členové ČSSD z Ostravy se chtějí vrátit

Vedení ČSSD už dostalo desítku žádostí o nápravu od bývalých členů strany z místních organizací Výškovice II a Hrabová týkající se obnovy členství a revize rozhodnutí stranického předsednictva. To totiž loni v září zrušilo 17 z 26 místních organizací v Ostravě. Těm členům, kteří nepřešli do určených organizací do Vánoc, členství zaniklo.