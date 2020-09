Bulovka je připravena na druhou vlnu epidemie. Prohlédněte si jednotku intenzivní péče

„Ošetří pacienta, udělají to základní, co musí. Jsou určitá pravidla, jak se oděv má pak svlékat. Odloží se do dekontaminačních košů, které jsou uzavřené, pak člověk vychází do prostoru, kde je chráněn běžnými prostředky. Když by tam musel opět vstoupit, tak to musí celé podstoupit znovu.“