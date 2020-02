Brno opět čeká vlna dopravních omezení

„Počet staveb v koordinačním harmonogramu výkopových prací je zhruba stejný jako v minulých letech. Otázkou je, do jakých fází se dostanou velké stavby a jak moc to nakonec omezí dopravu. Doufáme, že se nám plán podařilo upravit, tak aby Brno bylo letos průjezdnější,“ řekla koordinátorka dopravních staveb ve městě Vlasta Jágerová, podle níž je možné největší komplikace očekávat u Merhautovy a Zvonařky, kde v souvislosti s překládáním tramvajové trati do Plotní ulice dojde k zúžení jízdních pruhů.