Brno očekává nevšední podobu nádraží

Projekt výstavby nového železničního nádraží v Brně, které přijde na zhruba 50 miliard korun a stane se tak jednou z největších investic v novodobé historii Česka, jde do další fáze. Do března příštího roku město Brno shromáždí návrhy architektů z celého světa na novou podobu nádraží. Čtyři nejlepší postoupí do druhého kola, z něhož vzejde konečný vítěz.