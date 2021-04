Tisková konference nového vedení ČSSD

„S ANO po volbách už nikdy. Jen hlupák by potřetí opakoval stejné chyby a vlezl do té samé řeky,“ prohlásil na sjezdu.

Spekuluje se o tom, že by ho měl ve funkci nahradit současný ministr kultury Lubomír Zaorálek, na jehož křeslo by naopak usedl poslanec Jan Birke (ČSSD). Oba na sjezdu podpořili právě Hamáčka. Zaorálek nicméně v pondělí Novinkám sdělil, že na návrat do Černínského paláce není připraven a na kultuře má mnoho rozdělané práce.