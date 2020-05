Bonus pro eseróčka se vrací do Sněmovny. Senátoři chtějí jiný zdroj peněz

Senátoři tak původní návrh i přes odpor Schillerové vrátili zpět do Sněmovny. Nelíbí se jim, že za vládní opatření, která mají pomoci jak eseróčkám tak OSVČ, doplácí kraje a obce.

Nynější zákon totiž stanoví, že kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Řada senátorů ale ve čtyřhodinové debatě poukazovala na to, že se jedná o daně sdílené.

Část z daně totiž směřuje i do rozpočtů krajů a obcí, a tudíž to připravuje obce a kraje o peníze v řádu miliard korun. Senát proto místo toho navrhuje, aby byl příspěvek hrazený ze státního rozpočtu.

Původní návrh počítá s podporou pro s.r.o., kde jsou dva společníci nebo jeden společník a osoby blízké. „Bude to manžel nebo partner, děti nebo rodiče, a i oni dosáhnou na podporu. Je to podpora tzv. rodinných firem,” uvedla návrh ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Bonus by měly dostat za období od 12. března do 8. června. Celkově by jim měl stát dát maximálně 44 500 korun.