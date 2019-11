Boj s ministerstvem grafoložka vyhrála

Krajský soud upozornil na to, že názory na rozsah znaleckého oprávnění grafologa nejsou jednoznačné ani v odborné veřejnosti, neboť proti sobě stojí dvě skupiny zastávající rozdílný názor.

„V situaci, kdy právní úprava nestanoví, co je předmětem a cílem zkoumání grafologie, a kdy se ani odborníci neshodují na tom, co je vlastně úkolem grafologie a čím se liší od písmoznalectví, bylo zapotřebí, aby správní orgán zvlášť pečlivě a přesvědčivě zdůvodnil i náležitě podložil svůj závěr o tom, že grafologovi nepřísluší posuzovat pravost písma,“ stojí v rozsudku krajského soudu, který má Právo k dispozici.

Správní orgán neobjasnil a spokojil se s autoritativní argumentací, kterou lze parafrázovat slovy, že to tak je, protože jsme to řekli.

„Žalobkyně zjevně zastává a zastávala jiný náhled na grafologii než správní orgán. Proč je tento její náhled, který sdílejí i další autority, mylný, správní orgán neobjasnil a spokojil se s autoritativní argumentací, kterou lze parafrázovat slovy, že to tak je, protože jsme to řekli. Takové zdůvodnění nejenže není v souladu se správním řádem, ale vykazuje také znaky libovůle,“ napsali soudci do rozsudku.