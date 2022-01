Blažek má jasno o dalších náměstcích

Do křesla náměstka pro řízení sekce ekonomické a správní má pak usednout Radomír Daňhel. Funkci náměstka pro legislativu, která se nově jmenuje sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce, obhájil Michal Franěk.

Dalším politickým náměstkem byl původně jmenován již zmíněný Daňhel, ale poté, co získal post náměstka ekonomického, obsadí toto křeslo podle spekulací médií advokát Karel Dvořák nominovaný koaličním hnutím STAN.

Především velká rivalita mezi Ondráškem a Dohnalem je v justičních kruzích velmi známá. První z nich vyčítá tomu druhému, že v době jeho vedení Vězeňské služby došlo minimálně ve třech věznicích k týrání, a dokonce i mučení vězňů ze strany dozorců, a že tedy selhal kontrolní systém a manažersky i vedení VS. Dohnal se naopak brání tím, že právě kontrolní systém upozornil na některé případy.

Dohnalovým předchůdcem byl až do konce loňského roku někdejší poslanec za ČSSD a bývalý advokát Jeroným Tejc. Dva na sobě nezávislé zdroje Práva hovoří o tom, že Tejc by si nyní mohl fakticky s Dohnalem funkce vyměnit, protože má zamířit na post civilního náměstka generálního ředitele VS pro zdravotnictví a správní činnosti, který až dosud zastával u Vězeňské služby právě Dohnal.