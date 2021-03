Blatný: Mladších pacientů s těžkým průběhem je nyní více

Průměrný věk lidí s těžkým průběhem covidu-19 je podle dat, která Blatný představil, 68,5 roku a medián 71 let. Čtvrtina žen, které se dostanou na JIP, jsou ve věku nad 80 let, 35 procent ve věku 70 až 79 let, téměř 19 procent 60 až 69 let a deset procent ve věku 50 až 59 let. U mužů je méně osmdesátiletých a starších, jen 16 procent. Sedmdesátníků téměř 37 procent a 26 procent šedesátníků.