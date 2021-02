Blatný: Jen jen otázkou času, kdy se k nouzovému stavu vrátíme

Pokud nebude i po 14. únoru pokračovat nouzový stav, do dvou týdnů by mohla být situace ve většině nemocnic v Česku stejná jako nyní v chebské nemocnici. Novinářům to před čtvrtečním hlasováním Sněmovny o prodloužení nouzového stavu řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Dodal, že by se i tak muselo Česko po nějaké době k nouzovému stavu vrátit.