Blanenské lázně půjdou k zemi

Lázně jsou sice momentálně ve stavu, kdy je lze ještě provozovat, po technické stránce jsou ale na tom velmi špatně. Opravy by se nevyplatily. Výhodnější je celý objekt odstranit a postavit na jeho místě nový a moderní, řekl Právu starosta města Jiří Crha ( ODS ).

Lázně byly vybudovány před půlstoletím. Město si nyní nechalo vypracovat statický posudek budovy, z něhož vyplývá, že jen základní oprava budovy by přišla na zhruba 120 milionů korun. Dispozičně je zastaralá. Blansko je ve srovnání s ostatními městy na jižní Moravě jedním z posledních míst, které se rozhodlo investovat do svých krytých lázní.

Blansko pozve turisty do neexistující tvrze

Blansko pozve turisty do neexistující tvrze Cestování

Město si při rozhodování o osudu budovy nechalo zpracovat tři hrubé návrhy nových lázní, které by přišly od 220 do 360 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Následně radní navštívili další města, která řešila obdobný problém, a to například Svitavy, Litomyšl nebo Znojmo. Právě ve Znojmě šli cestou demolice a stavby zcela nového komplexu.