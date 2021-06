Bitva o učitelské platy zatím bez vítěze

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by to stálo rozpočet 24 miliard na úkor jiných profesí, třeba hasičů či policistů. Opozice však v úterý ve Sněmovně při jednání o zákonu, který se vrátil ze Senátu, bouřila s tím, že právě v době ekonomické nejistoty je podpora učitelů nejlepší investicí do budoucna.

„Nový návrh byl poznamenán naprosto nezodpovědným pirátským návrhem, který z učitelských platů dělá mandatorní výdaj, jako jsou třeba důchody, a který je navýší o 18,6 procenta,“ uvedla ve Sněmovně Schillerová.

„Slíbili jsme (vláda), že zvedneme platy učitelů na 45 tisíc, a teď už to bude skoro 45 492 korun,“ řekla s tím, že mzdy kantorů se do konce roku mohou přiblížit v průměru i ke 46 tisícům hrubého. Pro příští rok pak prý počítá s 5,5 miliardy ve školství navíc. V létě chce jednat s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) i o růstu kantorských platů, ačkoli ve zbytku veřejné sféry plánuje zmrazení.

Pirát Mikuláš Ferjenčík se na koaliční poslance obořil: „Došlo u vás k vymývání mozků? Minule, když o tom Sněmovna hlasovala v polovičním počtu, tak od vás bylo 39 pro včetně kolegy Raise. Co se mezitím stalo? Jedině to, že paní ministryně nechce přidat učitelům, ale právě toto zajistí učitelům perspektivu.“

Místopředseda školského výboru Karel Rais (za ANO) odmítl, že by měnil postoje. „Mně nevymývá mozek ani manželka. Jsem konzistentní,“ uvedl s tím, že své odmítavé postoje vůči návrhu jako celku má písemně zdokumentované.

Přibylo kantorů i tisíců na pásce

Šéf klubu Pirátů Jakub Michálek se za Ferjenčíka omluvil, ale podivoval se nad názorem Schillerové, že je fixace mezd učitelů nezodpovědná. Vláda se zavázala, že do konce roku 2021 budou hrubé platy učitelů činit průměrně 150 procent jejich průměrné mzdy z roku 2017. Už za letošní první čtvrtletí dělal jejich průměrný plat 44 444 korun, přičemž celorepubliková průměrná mzda za stejné období byla 35 285.

Od roku 2017 přibylo na 16 tisíc kantorů. S reformou financování si některé školy mohly dovolit přijmout víc učitelů, kteří projevují větší zájem i kvůli vyšším platům.

Zákon o pedagogických pracovnících, který navrhlo ministerstvo školství, měl původně pouze umožnit lidem s vysokoškolským vzděláním, ale bez pedagogické specializace nastoupit do učitelské profese. Kantorské vzdělání by si měli doplnit nejpozději do tří let. S tím zásadně nesouhlasí ČSSD.