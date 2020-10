Běžec kvůli konci uhlí oběhne elektrárny. Za dva dny chce zdolat 260 km

Hřebecký vyrazil jen s batohem a spacákem, chce běžet, dokud to půjde. V plánu nemá běžet jen po rovince. Z Ústí vyrazil směrem na Milešovku, zdolat chce i Klínovec.

„Myslím, že první noc bude v cajku, poběžím, co to půjde. Přes den to taky půjde, myslím, že těžká bude ta druhá noc, která bude někde kolem Klínovce. Tam někde asi zalezu a na dvě tři hodiny se prospím a pak poběžím dál,“ nastínil plán běhu Hřebecký.