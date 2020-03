Bez pomůcek zbydou dva lékaři v okrese, varuje šéf sdružení praktiků

Zdravotníci, ale i sociální pracovníci si dlouhodobě stěžují na nedostatek ochranných pomůcek. Jak jsou na tom praktičtí lékaři? Vláda v neděli informovala, že rozvezla deset tisíc respirátorů. Kolik se jich dostalo k praktikům?

My jsme od vlády prostřednictvím krajů nedostali nic. Jediné, co jsme dostali, jsou tři kusy respirátorů prakticky na ordinaci a dva kusy pro pediatrii. To vše ze soukromého daru, který sice zajistilo ministerstvo zdravotnictví, ale jsou to v podstatě dary soukromé firmy z USA. To je vše, co máme. Navíc jsme si to přerozdělili my sami nebo pomohla další soukromá firma.

Na jak dlouho vám tyto zásoby respirátorů vystačí?

Na dva dny, někteří mají nějaké zásoby z minula, ale většina nemá už nic navíc. V naší ordinaci, pokud pojedeme ve dvou lidech, tak ochranné pomůcky máme do pátku. Pokud avizované pomůcky nedorazí tak, jak je nám slibováno, jsme schopni zajistit provoz třeba ve dvou ordinacích v okrese, kde se doktoři budou točit, aby alespoň tam bylo možné zajistit fyzické ošetření. Zbytek bude pracovat bezkontaktně a elektronicky, poskytovat telefonicky konzultace a vydávat eRecepty či eNeschopenky.

Máte dostatek dezinfekčních prostředků či dalších věcí?

Dezinfekční prostředky nám docházejí, ministr Havlíček nás ujistil, že jich bude dost. Tak doufám, že dorazí i k našim ordinacím. Stejným problémem jsou rukavice.

Co ještě trápí praktiky

Spousta kolegů si stěžuje, že ti, kteří museli zavřít obchody a firmy, se snaží poslat své zaměstnance na neschopenku, což není v pořádku. Chtějí po nás vystavovat neschopenky na věci, na které být nemají. To nás zatěžuje a samozřejmě to ani udělat ze zákona nesmíme. Takové lidi musíme bohužel odmítat a z toho vznikají občas konflikty.

Co pro vás znamená karanténa proti dříve vydaným opatřením?

Karanténa asi nemá tolik vliv na to, co zažíváme v ordinacích. Vliv mají spíše námi vydaná doporučení, která v podstatě začínají jinak organizovat zdravotní péči, protože si to už situace žádá.

Lékaři ordinují v předepsaných respirátorech a brýlích. Protože je těch pomůcek velmi omezené množství, dostali také pokyn zredukovat počet personálu v ordinaci, aby to vydrželo co nejdéle.

Musí také zredukovat ordinační hodiny, aby se minimalizovala možnost nákazy personálu. Má to ale i technické důvody – ve chvíli, kdy sundáte respirátor, už byste ho neměl používat. Takže jsme doporučili zkrátit ordinační dobu na čtyři až pět hodin.

Během této doby by lékaři neměli jíst ani pít, aby nemuseli respirátor sundávat?

Přesně tak. Po sundání by se už ten respirátor použít neměl. Ale také jsme přijali opatření, aby se nám v čekárnách nemíchali zdraví a nemocní. Čekárny jsou zamčené a dovnitř se vstupuje po telefonickém kontaktu a snažíme se co nejvíc pacientů vyřešit bezkontaktně. Ti, co doktora opravdu nutně nepotřebují, by neměli chodit. Jinak jsme zrušili všechny posudky na řidičáky, zbrojáky a podobně.

Hrozí podle vás omezení zdravotní péče?

Ne, myslím si, že zatím nejsme ve stadiu, kdy bychom o tom mohli mluvit. To omezení nastane v momentě, kdy praktikům dojdou ochranné pomůcky. My jim doporučujeme, ale je to na uvážení každého, aby omezili fyzický kontakt s pacientem, než ty pomůcky dostanou. Ale nemůžeme to brát na lehkou váhu, i s ohledem na vývoj v Itálii si situace žádá, abychom ty pomůcky měli.

Zpozorovali jste v souvislosti s uzavřením škol personální problémy? Chybí třeba více sestřiček či doktorů?