Bez obchodních řetězců. Mapa pěstitelů propojuje zelináře přímo se zákazníky

Kromě kontaktních údajů se v mapě zájemci dozvědí nejen to, kde se jednotliví pěstitelé z jejich okolí nacházejí, ale také kterou konkrétní zeleninu pěstují, či zda prodávají ze dvora nebo vlastní prodejny.

„Já tady uříznu v šest ráno z pole ledový salát a už v osm hodin si mohou ten salát v naší prodejně koupit. Tohle v obchodech nedokážou,” popisuje spolumajitel Plotišťské zeleniny Miroslav Hak, který svou rodinnou prodejnu do Mapy pěstitelů zaevidoval.

Pro čerstvé okurky jezdí zákaznice do prodejny farmáře pravidelně.

„Pokud chci, aby to bylo čerstvé a sloužilo tak, jak potřebuji, tak si radši zajdu sem; i když to může být někdy dražší,” říká jedna ze zákaznic. „Záleží na sezoně. Když je sezona, tak je tady větší výběr, je to čerstvější i levnější,” vysvětluje další zákazník.